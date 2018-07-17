2018/07/17 | 16:30

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التحالف الدولي يعلن نتائج العملية العسكرية مع قوات البيشمركة ضد داعش غرب اربيل

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التحالف الدولي يعلن نتائج العملية العسكرية مع قوات البيشمركة ضد داعش غرب اربيل

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