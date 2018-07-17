حكومة إقليم كوردستان تشرع في استيفاء اجوار الكهرباء بالبطاقة الالكترونية

2018/07/17 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية الكهرباء العامة في دهوك يوم الثلاثاء انها ستعتمد البطاقة الالكترونية في استيفاء أجور الطاقة من السكان.

وقال مدير الكهرباء في المحافظة المهندس كمال محمد صالح في مؤتمر صحفي عقده اليوم في دهوك، ان وزارة الكهرباء وبدعم من حكومة إقليم كوردستان وضعت نظاما جديدا لاستيفاء اجوار الكهرباء عبر "السيم كارت" البطاقة الالكترونية.

وأضاف ان المديرية تزود السكان بـ 308 ميغاواط من الطاقة الكهربائية والتي يتم تزويدهم بها بين 10 – 11 ساعة يوميا، مشيرا الى ان المديرية ستعتمد البطاقة الالكترونية في استيفاء الأجور.

وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان قد اعلن في اخر مؤتمر صحفي له ان حكومته ستفعل نظاما "السيم كارت" في استيفاء أجور تزويد الطاقة الى المواطنين.

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