بلدية الموصل: نعمل بطاقة 20%.. تعاقد مع شركات اهلية لرفع الانقاض والنفايات من المدينة

2018/07/17 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد الزيدي – نينوى قرر مجلس محافظة نينوى، رفع النفايات والانقاض من شوارع مدينة الموصل عبر شركات محلية تتعاقد مع المحافظة، وبلدية الموصل تعلن ان طاقتها الحالية تقارب 20% من نسبة ما كانت عليه قبل سيطرة تنظيم الدولة “داعش” على المدينة.وقال رئيس لجنة الخدمات والأعمار في مجلس محافظة نينوى عبد الرحمن الوكاع لـ(كركوك ناو) […]

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