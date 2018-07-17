2018/07/17 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله" في اليمن، علي القحوم، عن المستفيد الأول والأخير من الحرب على اليمن، وذكر اسم الدولة التي تملك قرار وقف الحرب.

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