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قيادي في
2018/07/17 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله" في اليمن، علي القحوم، عن المستفيد الأول والأخير من الحرب على اليمن، وذكر اسم الدولة التي تملك قرار وقف الحرب.

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