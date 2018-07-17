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قصف مدفعي إيراني كثيف تجاه العراق... ونزوح سكان ثلاث قرى
2018/07/17 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مسؤول محلي في محافظة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق)، أن المدفعية الإيرانية قصفت مناطق حدودية تابعة للمحافظة، ما أدى إلى نزوح سكان ثلاث قرى واندلاع حرائق كبيرة.

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