قصف مدفعي إيراني كثيف تجاه العراق... ونزوح سكان ثلاث قرى

2018/07/17 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مسؤول محلي في محافظة أربيل (عاصمة إقليم كردستان العراق)، أن المدفعية الإيرانية قصفت مناطق حدودية تابعة للمحافظة، ما أدى إلى نزوح سكان ثلاث قرى واندلاع حرائق كبيرة.

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