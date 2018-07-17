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تظاهرات العراق… مطالب بالخدمات أم تحول سياسي؟
2018/07/17 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضيوف الحلقة: الدكتور واثق الهاشمي- رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية؛ والخبير في شؤون الشرق الأوسط ستانيسلاف تاراسوف.

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