2018/07/17 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائرون يكشف عن محاولات لتأخير تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد/..



أكد القيادي في الحزب الشيوعي العراق وعضو تحالف سائرون حسين النجار، الثلاثاء، ان هناك محاولات من قبل جهات، لتأخير عملية تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال النجار، لـ"عين العراق نيوز"، ان "الحزب الشيوعي العراقي لن يشارك في التظاهرات الحالية كحزب انما كمواطنين عراقيين يتركون مع المتظاهرين بنفس المطالب، التي لم تخرج عن اطار توفير الخدمات الانسانية، كالكهرباء والمياه وتحسين الواقع الخدمي".

واضاف، ان "هناك محاولات من قبل جهات، لتأخير عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، مبينا ان "تحالف سائرون ماض بعملية الحوارات مع باقي الاحزاب لضمان التحالف الاكبر وتشكيل الحكومة الاصلاحية الجديدة".

يشار إلى ان المكتب الإعلامي للعبادي، كان قد أصدر بيانا أبلغ من خلاله وفد من النجف بأن "المطالب الحقيقية مهمة، لكن هناك من يريد التخريب كي تتراجع النجف اقتصادياً"، مشدداً على أن "الأمن هو أساس الحياة".

وأضاف "اتخذنا قراراً بإلغاء الإدارة السابقة لمطار النجف، وعادت الرحلات للمطار"، موضحاً أن "العراق مر بظروف خطيرة باحتلال تنظيم داعش الإرهابي جزءاً من أراضيه، لكنه عاد أقوى من السابق أمنياً وعسكرياً واقتصادياً".

وتشهد مناطق الوسط والجنوب مظاهرات حاشدة منذ عدة أيام مطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل, فيما أصيب العشرات من المتظاهرين ورجال الأمن جراء دخول بعض المندسين بين المتظاهرين.



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