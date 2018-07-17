2018/07/17 | 16:36

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الثلاثاء 17 يوليو 2018 | 04:13 مساءً

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بالوثيقة..



إعفاء مدير بلدية الناصرية

بغداد/..



وافق محافظ ذي قار، يحيى الناصري، الثلاثاء، على إعفاء مدير بلدية الناصرية عبدالناصر عطشان.

وجاء في كتاب لمحافظ ذي قار، حصلت "عين العراق نيوز"، على نسخة منه قبول اعفاء عطشان بناء على طلبه، وتكليف عبدالعزيز صكر، بادارة بلدية الناصرية.انتهى5

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