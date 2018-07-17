الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


بالوثيقة.. إعفاء مدير بلدية الناصرية
2018/07/17 | 16:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأخبار المحلية

الثلاثاء 17 يوليو 2018 | 04:13 مساءً

| عدد القراءات : 81

بالوثيقة..

إعفاء مدير بلدية الناصرية

بغداد/..

وافق محافظ ذي قار، يحيى الناصري، الثلاثاء، على إعفاء مدير بلدية الناصرية عبدالناصر عطشان.

وجاء في كتاب لمحافظ ذي قار، حصلت "عين العراق نيوز"، على نسخة منه قبول اعفاء عطشان بناء على طلبه، وتكليف عبدالعزيز صكر، بادارة بلدية الناصرية.انتهى5

 

aynaliraqnews.com/resizer.php?imgfile=admin/upload/irq_581644498_1531833187

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. إعفاء مدير بلدية الناصرية) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. إعفاء مدير بلدية الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).


كامل التفاصيل في: عين العراق نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ النزاهة تعلن استرجاع 6 مليارات دينار بالانبار واعتقال مسؤولين فيها
⋙ زيدان يلحق برونالدو في يوفنتوس
⋙ ايجاز العمليات المشتركة بشأن التظاهرات
⋙ بالأرقام.. تسعة أيام من الاحتجاجات على سوء الخدمات والبطالة
⋙ الرد السريع يعلن القبض على 5 'مندسين' مع متظاهري البصرة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل روسي: السياسيون الأمريكيون يرون النزاع طريقا وحيدا للتعامل مع موسكو
⋙ مصر تنفذ "معجزة هندسية" بدأت دراساتها منذ 18 عاما (فيديو)
⋙ بالصور : هذا ماخلفه اقتحام المتظاهرين لمبنى محافظة المثنى
الأكثر شيوعا