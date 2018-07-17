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السلطات المصرية تنفي إغلاق معبر رفح
2018/07/17 | 16:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نفت السلطات المصرية ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البرى، واستمرار فتحه أمام حركتي السفر والوصول وعبور الحالات الإنسانية والعالقين في الاتجاهين وكذا المساعدات الإنسانية، على الرغم من وجود عطل فني بشبكة الاتصالات وجاري إصلاحه.

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