مراسلنا من البصرة: استمرار التظاهرات السلمية المطالبة بالخدمات

2018/07/17 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد اهالي محافظة البصرة ، الثلاثاء ، تظاهراتهم السلمية للمطالبة بحقوقهم وما يعانون منه من نقص في الخدمات .

مراسل وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) من محافظة البصرة قال ان " جميع المناطق في المحافظة لا تزال تشهد تصاعدا في موجة التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات من قبل المواطنين، مع غلق لمعظم الطرق والشوارع والمناطق هناك"، مبينا ان " اغلب هذه التظاهرات شهدت حدوث اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الامنية ادت الى اصابة اشخاص من الطرفين".

واوضح مراسلنا ان " منطقة كرمة علي من اكثر المناطق التي شهدت احتجاجات ادت الى قطع رئيسي للطريق الرابط بين البصرة والعمارة"، مضيفا ان " المتظاهرين يجددون تظاهراتهم واعتصاماتهم بالرغم من اعتقال القوات الامنية لعدد منهم والاشتباك معهم".

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