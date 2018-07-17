الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


مجلس المفوضين : ما يظهر من نتائج العد والفرز اليدوي مجرد تسريبات
2018/07/17 | 16:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات عادل اللامي، الثلاثاء، القضاة الذين انتدبوا للقيام بمجلس المفوضين اتخذوا سياسة عدم اعلان اي نسبة للعد والفرز اليدوي الا بعد انتهاء كاملة عملية الفرز في العراق.

اللامي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اشار الى ان " ما تتناقله بعض وسائل الاعلام والقنوات التابعة لاحزاب حول النتائج التي ظهرت بها عملية العد والفرز اليدوي هي مجرد تسريبات"، لافتا الى ان " هذه القنوات والوسائل الاعلامية غير حيادية وتصريحاتها بعيدة عن الدقة".

واضاف اللامي ان " وتيرة العمل بالعد والفرز اليدوي اصبحت متسارعة اكثر"، متوقعا " اعلان نتائج الانتخابات النهائية خلال الايام العشرة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس المفوضين : ما يظهر من نتائج العد والفرز اليدوي مجرد تسريبات) نشر أولاً على موقع (الرأي العام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس المفوضين : ما يظهر من نتائج العد والفرز اليدوي مجرد تسريبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرأي العام).


كامل التفاصيل في: الرأي العام ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ النزاهة تعلن استرجاع 6 مليارات دينار بالانبار واعتقال مسؤولين فيها
⋙ زيدان يلحق برونالدو في يوفنتوس
⋙ ايجاز العمليات المشتركة بشأن التظاهرات
⋙ بالأرقام.. تسعة أيام من الاحتجاجات على سوء الخدمات والبطالة
⋙ الرد السريع يعلن القبض على 5 'مندسين' مع متظاهري البصرة
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| محلل روسي: السياسيون الأمريكيون يرون النزاع طريقا وحيدا للتعامل مع موسكو
⋙ مصر تنفذ "معجزة هندسية" بدأت دراساتها منذ 18 عاما (فيديو)
⋙ بالصور : هذا ماخلفه اقتحام المتظاهرين لمبنى محافظة المثنى
الأكثر شيوعا