مجلس المفوضين : ما يظهر من نتائج العد والفرز اليدوي مجرد تسريبات

2018/07/17 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الاسبق لمفوضية الانتخابات عادل اللامي، الثلاثاء، القضاة الذين انتدبوا للقيام بمجلس المفوضين اتخذوا سياسة عدم اعلان اي نسبة للعد والفرز اليدوي الا بعد انتهاء كاملة عملية الفرز في العراق.

اللامي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اشار الى ان " ما تتناقله بعض وسائل الاعلام والقنوات التابعة لاحزاب حول النتائج التي ظهرت بها عملية العد والفرز اليدوي هي مجرد تسريبات"، لافتا الى ان " هذه القنوات والوسائل الاعلامية غير حيادية وتصريحاتها بعيدة عن الدقة".

واضاف اللامي ان " وتيرة العمل بالعد والفرز اليدوي اصبحت متسارعة اكثر"، متوقعا " اعلان نتائج الانتخابات النهائية خلال الايام العشرة المقبلة".

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