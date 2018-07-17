2018/07/17 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات سامراء تقبض على 9 مطلوبين وتفجر 96 عبوة ناسفة ضمن ثأر الشهداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/17 | 16:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الغد برس.

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