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عمليات سامراء تقبض على 9 مطلوبين وتفجر 96 عبوة ناسفة ضمن ثأر الشهداء
2018/07/17 | 16:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عمليات سامراء تقبض على 9 مطلوبين وتفجر 96 عبوة ناسفة ضمن ثأر الشهداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الغد برس الإلكتروني بتاريخ: 2018/07/17 | 16:39.

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