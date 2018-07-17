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احباط محاولة تهريب شحنة 'معسل سائل' في مطار بغداد
2018/07/17 | 16:39
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، احباط محاولة تهريب شحنة "معسل سائل" في مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "منفذ مطار بغداد الدولي، وبالتعاون مع شرطة الكمارك وعناصر الامن الوطني اليوم تمكن من أفشال محاولة تهريب حاوية تحتوي على شحنة معسل سائل أرگيلة الكترونية تقدر بـ(2500) قطعة مع (350) هيتر أرگيلة كانت جميع المواد موضوعة في مدرج المطار"، لافتا الى ان "هذه المواد ممنوعة من الدخول للعراق".

واشار الى انه "تم أتخاذ الاجراءات القانونية بحق المواد المضبوطة وفق محضر أصولي واحالتها الى مركز شرطة المطار".

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