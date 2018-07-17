الرد السريع يعلن القبض على 5 'مندسين' مع متظاهري البصرة

2018/07/17 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلن قائد فرقة الرد السريع اللواء ثامر محمد اسماعيل الحسيني، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 5 "مندسين" مع متظاهري البصرة.وقال الحسيني في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "تم إلقاء القبض على 5 عناصر مندسين مع المتظاهرين في محافظة البصرة، 3 منهم من سكنة محافظة ذي قار و2 من سكنة الأنبار وكانوا يثيرون الشغب وسط التظاهرات السلمية"، مبينا انه "تم تسليمهم الى عمليات البصرة".

هذا وتشهد المحافظات الجنوبية احتجاجات واسعة لليوم الثامن على التوالي تخللتها اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وأعمال تخريب استهدفت مقرات تابعة لأحزاب ومحاولات لاقتحام مقرات إدارية وغيرها ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى واعتقال عدد كبير من المتظاهرين في ميسان، وكربلاء، والمثنى والبصرة.

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