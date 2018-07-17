الشمري لـ”النور”: ما تم صرفه على الحسينية منذ ٢٠٠٤ يكفي لإعادة الخدمات في مناطق أطراف بغداد

2018/07/17 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغدادكشف عضو مجلس محافظة بغداد مشتاق الشمري، أن مجموع ما تم صرفه على قضاء الحسينية منذ عام ٢٠٠٤ ولغاية الان يكفي لإعادة جميع الخدمات البلدية لكافة مناطق أطراف بغداد.

وذكر الشمري في تصريح لـ”النور نيوز”، ان “قضاء الحسينية يعاني من تردي الخدمات على جميع الأصعدة”، لافتا الى ان “المبالغ التي صرفت على المشاريع الخدمية فقط حبر على ورق”.

ودعا الشمري، الى “تشديد الرقابة على تنفيذ المشاريع التي تخصص لها الأموال لتحقيق مطالب جميع أهالي محافظة بغداد بشكل عادل دون تمييز”.

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