المالية تصدر توضيحاً بشأن صرف رواتب الموظفين

2018/07/17 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن صرف رواتب الموظفين والتقاعدين.

وقال وكيل الوزارة ماهر جوحان في تصريح اطلع عليه “النور نيوز”، ان “وزارة المالية مستمرة في اطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين في بغداد والمحافظات بمواعيدها المحددة”، مؤكدا “تأمين رواتب الموظفين بشكل كامل”.

وأشار الى “تجاوز الاشكالية التي رافقت توقف منظومة الانترنت خلال اليومين الماضيين عبر اعتماد نظام خدمة الكتروني”.

وأعرب جوحان، عن “حرص الوزارة على تسليمها بوقتها المحدد من دون عراقيل، والعمل على تلافي اي اشكال قد يحدث بالسرعة الممكنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين في بغداد والمحافظات”.

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