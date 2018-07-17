القوات اليمنية تكبد داعش والقاعدة خسائر فادحة في البيضاء

2018/07/17 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد فشل قوى التحالف السعودي والميليشيات التابعة له في تحقيق حسم عسكري على مختلف الجبهات بدأت جماعات مصنفة عالميا ارهابية من قبيل القاعدة وداعش بالتحرك في بعض المحافظات اليمنية.

ففي محافظة البيضاء استهدفت القوات اليمنية مواقع لمسلحي داعش والقاعدة في شعب النصيري وجيود لمسان في قيفة برداع ما ادى الى تكبيدهم خسائر كبيرة في الارواح والمعدات، وقد اصدرت قيادة التحالف السعودي بيانا اعترفت فيه بمقتل واصابة عدد من القوات المتحالفة معها في البيضاء.

وعلى جبهة محافظة صنعاء اكدت مصادر يمنية كسر قوات الجيش واللجان العشبية زحفا للميليشيات التابعة للتحالف في تبة الرباح بمديرية نهم ومقتل اعداد كبيرة من قوى العدوان .

وفي تعز قالت مصادر يمنية انه تم تفجير عبوة ناسفة بعدد من المسلحين خلال محاولتهم التسلل في شارع الاربعين بمديرية صالة بتعز

اما جبهة الساحل الغربي لليمن فتحولت الى جبهة استنزاف كبيرة للتحالف رغم محاولاته احتواء القوات اليمنية عبر توسيع مساحة المعارك، حيث نفذت القوات اليمنية خلال الساعات الماضية هجوما اسفر عن تدمير سبع اليات اضافة الى مقتل واصابة اكثر من ثلاثين من القوات المهاجمة، فيما قالت وحدة الهندسة إنه تم قتل اثني عشر عنصرا من ميليشيات التحالف في الساحل الغربي بعد استهداف آلية كانوا على متنها.

القوة الصاروخية اليمنية اعلنت في وقت سابق اطلاق صاروخ باليستي قصير المدى على معسكر للتحالف في الساحل الغربي، وقالت ان الصاروخ دك المعسكر وأصاب هدفه بدقة.انتهى/س

المصدر: قناة العالم

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