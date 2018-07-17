الكهرباء توضح الاسباب الحقيقية لإيقاف الخط الإيراني ونتائج زيارة وزيرها لطهران

2018/07/17 | 17:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

أعلنت وزارة الكهرباء ، الثلاثاء، أسباب قطع الخط الإيراني على العراق ونتائج زيارة وزيرها الى إيران بشان الاتفاقية المبرمة ، مؤكدة ان هناك محطات جديدة ستدخل الى الخدمة خلال العامين المقبلين.

وقال المتحدث باسم الوزارة مصعب المدرس لـ/المعلومة/ ان “الخط الإيراني كان يزود العراق بـ1200 ميكاواط عبر ثلاث محافظات ميسان وديالى والبصرة بأربعة منافذ”.

وأضاف انه” بعد انقطاع الخط توجه وفد الى ايران برئاسة الوزير قاسم الفهداوي والتباحث مع وزير الطاقة الايراني بشان القطع”، مشيرا الى ان “الجانب الإيراني ابلغ الفهداوي وجود أمور فنية وراء قطع الخط وحاجتهم الداخلية الى الطاقة في فصل الصيف”.

وتابع ان “وزير الطاقة الإيراني ابلغ العراق بأنه تم قطع جميع الخطوط الكهربائية الإيرانية للدول المجاورة منها افغانستان وباكستان وليس العراق فقط نتيجة الحاجة المتزايدة للمحافظات الايرانية للطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف “.

وأوضح المدرس ان “هناك محطات توليد ستدخل للعمل خلال العامين المقبلين تزود العراق بـ8 ألاف ميكاواط تغني عن تلك الخطوط”.

واعتبر وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان اليوم الثلاثاء إيقاف توريد إيران الكهرباء للعراق بأنه جاء بحسب اتفاقية مبرمة مسبقاً بين الطرفين وحاجة ايرن الداخلية للطاقة خلال فترة الصيف.

وقال أردكانيان خلال حفل توقيع خطة عمل مشتركة بين وزارتي الكهرباء والاتصالات الايرانيتين ان “كل عقد واتفاقية لتبادل الطاقة، يحوي أطرا والتزامات منها أن الدولة المصدرة وعندما تكون بحاجة شديدة، عليها أولا تلبية احتياجاتها الداخلية.انتهى/ 25 و

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