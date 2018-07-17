نائب سابق: وعود العبادي بإطلاق 10 الآف درجة وظيفية للبصرة مجرد سراب

2018/07/17 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

عد عضو مجلس النواب السابق ، حارث الحارثي ، الثلاثاء، وعود رئيس الوزراء حيدر ألعبادي بطلاق 10 الإلف درجة وظيفية لمحافظة البصرة بـ”السراب”، فيما بين إن الدرجات الوظيفية تحتاج إلى موازنة جديدة ومخصصات.

وقال الحارثي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ألعبادي يحاول إسكات الشارع البصري والمظاهرات في عموم البلاد من خلال إطلاق الوعود لتحقيق تشكيل الحكومة المقبلة والانتهاء من عملية العد والفرز اليدوي”، مستبعدا “إطلاق 10 الآف درجة وظيفية لمواطني محافظة البصرة”.

وأضاف إن “إطلاق الدرجات الوظيفية تحتاج إلى موازنة جديدة ومخصصات مالية”، مبينا إن “الحكومة غير قادرة على إطلاق الدرجات الوظيفية في الوقت الحاضر، فضلا عن إعلانها في وقت سابق عن عدم إمكانيتها بإطلاق الدرجات الوظيفية حتى عام 2022 ما يعني ان هذه الوعود مجرد سراب”.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء ،عاصم جهاد قد أكد ، في وقت سابق ، أن انطلاق التظاهرات في محافظة البصرة للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل لم تؤثر على إنتاج النفط وعمل الحقول النفطية في المحافظة، فيما اعلن عن تخصيص 10 الآف درجة وظيفية أطلقت من خلال اللجنة الوزارية للنظر بمطالب المتظاهرين.

وكان مجلس محافظة البصرة قد كشف, في وقت سابق, عن محاور الورقة التي قدمها للجنة الوزارية التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء لحل المشاكل التي تعاني منها المحافظة، مبينا أن الورقة تتضمن خمسة محاور وكل محور يتضمن حلولا للمشاكل بعضها آني والبعض الاخر متوسط واستراتيجي.انتهى 25 ت

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