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إطلاق اسم “مبابي” على ثور أرجنتيني!
2018/07/17 | 17:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / متابعة…

أطلق اسم “مبابي” على ثور أرجنتيني يزن 920 كلغ تكريما لبطل العالم في كرة القدم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، الاثنين في معرض بيونس آيرس الزراعي.

وبحسب تقليد المجتمع الريفي، تمنح منظمة أرباب العمل الأرجنتينية، التي تدافع عن حقوق الزراعيين، كل سنة اسما مرموقا للثور الأول المشارك في أهم منافسة في البلاد.

ويضف مربو “كوراكو” في مقاطعة لابامبا المهاجم مبابي بأنّه “ثور ذات طابع جيد وشكل جيد، متوسط الحجم ذات جودة عالية”.

وتألق مبابي (19 عاما) بشكل كبير في مونديال روسيا 2018 الذي أحرزته بلاده، الأحد، على حساب كرواتيا (4-2) للمرة الثانية في تاريخها، كما نال جائزة أفضل لاعب ناشئ في البطولة.

وقورن بالأسطورة البرازيلي بيليه نظرا لصغر سنه بعد أن أصبح ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا في المباراة النهائية بعد بيليه بالذات، ومرتين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم في المباراة ضد الأرجنتين في ثمن النهائي.انتهى/25

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