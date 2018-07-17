اعتبار السماوة فائزاً على نفط الجنوب

2018/07/17 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبر فريق السماوة بكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فائزا على فريق نفط الجنوب بثلاثة اهداف دون رد.

ولم يحضر فريق نفط الجنوب مباراته الاخيرة بالدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي، والتي كان مقررا لها ان تقام في ملعب السماوة في محافظة المثنى.

وبهذه النتيجة اصبح رصيد السماوة 44 نقطة، في حين بقي رصيد نفط الجنوب 49 نقطة.

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