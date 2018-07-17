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تجدد التظاهرات المطالبة بالخدمات في بغداد
2018/07/17 | 17:52
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-الشرقية 17 تموز: خرج المئاتُ من اهالي مدينة الشعلة في بغدادَ بتظاهرةٍ تطالب بتوفير الخِدمات ومحاسبة الفاسدين وطالب محتجون بتوفيـِر التيار الكهربائي وتوفيـِر فرصِ العمل ومكافحةِ الفساد في دوائِر الدولة ، فيما فرّقت القواتُ الامنية الاحتجاجاتِ بالرصاص بسببِ قيام مندسين بضربِ قواتِ مكافحة الشغب بالحجارة بحسب ما يُظِهرُ مقطعُ فيديو نُشر على مواقِع التواصل الاجتماعي.

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