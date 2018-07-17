تظاهرات وسط محافظة بابل

2018/07/17 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل -الشرقية 17 تموز: قطع اهالي محافظة بابل الطريقَ العامة وسط المحافظةِ احتجاجا على تدهور الخدمات واصابةِ العشرات من المدنيين بامراضٍ سرطانية نتيجةَ تسرب مادةِ الكلور من معملِ الحرير وسطَ صمتِ الجهات المعنية ويقول اهالي حي الميثاق اِن مناطقَهم تعاني من قلةِ الخدمات وانقطاعِ التيار الكهربائي الذي يصلُ الى اكثرَ من 20 ساعة في اليوم في ظلِ ارتفاعِ درجاتِ الحرارة الى اكثرَ من 50 درجة مئوية.

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