تواصل الاحتجاجات في البصرة

2018/07/17 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة -الشرقية 17 تموز:تتواصُل الاحتجاجاتُ أمامَ مقار الشركات والحقول النفطية في محافظة البصرة جنوبي العراق لليوم العاشر على التوالي .ونقلت رويترز عن مصادرَ في الشرطة العراقية إن نحو 250 مُحتّجا تجمعوا عند المدخِل الرئيسي لحقل الزبير النفطي الضخم وسَط صاعدِ التوتر بسببِ تدهور الخدمات العامة والفساد. وقال مسؤولون في الحقل الذي تديرُه شركـُة إيني الإيطالية إن عملياتِ الإنتاج تَسيرُ بشكٍل طبيعي

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