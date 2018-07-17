فيديو| جهاز «العلمين الجديدة»: طرح العقارات في منطقة الإسكان المتميز للبيع خلال أيام

2018/07/17 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال نائب رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، حسام حسني، إنه سيتم طرح العقارات في منطقة الإسكان المتميز للبيع خلال أيام.

وأضاف حسني، خلال حديثه لبرنامج ساعة من مصر مع الإعلامي محمد المغربي، أن سعر المتر في منطقة الأبراج الشاطئية يبلغ 30 ألف جنيه.

تفاصيل أكثر في سياق التقرير المصور مع الإعلامي محمد المغربي، عبر برنامج ساعة من مصر على قناة الغد .

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