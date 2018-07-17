فيديو| خبير نفطي يكشف أسباب ارتفاع سعر البترول

2018/07/17 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف حميد الشجني، الخبير النفطي، أسباب ارتفاع أسعار البترول.

وأعلنت الحكومة العراقية، أنها تصدر يوميا أكثر من 3 ملايين ونصف المليون برميل منذ بداية يونيو الجاري، مؤكدة استمرار ضخ النفط بمستوياته العادية حتى مع انتشار الاحتجاجات جنوبي البلاد، موضحة التزامها بتصدير معظم النفط الخام.

كما توقع بنك الاستثمار الأمريكي جولدن ساكس تقلب سوق النفط وتراوح أسعاره بين 70 إلى 80 دولار للبرميل.

المزيد من التفاصيل مع الإعلامي حسن فودة في برنامج السوق.

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