الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


فيديو| محلل مالي: لهذه الأسباب ستخصص مصر صندوقا للثروة السيادية
2018/07/17 | 17:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

كشف محمد النجار، المحلل المالي، عن الأسباب وراء تخصيص مصر صندوقا للثروة السيادية.

وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر ستخصص صندوقا للثروة السيادية برأس مال مخصص بقيمة 11 مليار دولار.

المزيد من التفاصيل مع الإعلامي حسن فودة في برنامج السوق.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| محلل مالي: لهذه الأسباب ستخصص مصر صندوقا للثروة السيادية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| محلل مالي: لهذه الأسباب ستخصص مصر صندوقا للثروة السيادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الكهرباء تعلن استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية باطلاقات نارية
⋙ النفط توفر كميات كبيرة من مادة وقود "الكاز " لمحطات الطاقة
⋙ طيران الجيش يدمر 5 أنفاق في مطيبيجة
⋙ اتفاق على إجلاء بلدتين محاصرتين مواليتين للنظام في شمال غرب سوريا
⋙ مقاتلو «داعش» يقتلون مالا يقل عن 15 من مقاتلي طالبان في أفغانستان
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| معاون وزير الإسكان: المشروعات الجديدة ستقضي على العشوائيات
⋙ فيديو| لمواجهة العشوائيات.. مصر تدخل عصر المدن الذكية
⋙ بالصور : هذا ماخلفه اقتحام المتظاهرين لمبنى محافظة المثنى
الأكثر شيوعا