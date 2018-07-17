فيديو| محلل مالي: لهذه الأسباب ستخصص مصر صندوقا للثروة السيادية

2018/07/17 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محمد النجار، المحلل المالي، عن الأسباب وراء تخصيص مصر صندوقا للثروة السيادية.

وأعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر ستخصص صندوقا للثروة السيادية برأس مال مخصص بقيمة 11 مليار دولار.

المزيد من التفاصيل مع الإعلامي حسن فودة في برنامج السوق.

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