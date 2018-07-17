الكمارك : ضبط شحنة من المعسل والاراكيل الإلكترونية معدة للتهريب في مطار بغداد

2018/07/17 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تمكنت الهيأة العامة للكمارك {كمارك مطار بغداد الدولي} ،اليوم الثلاثاء، من ضبط شحنة من المعسل و الاراكيل الالكترونية بألاضافة الى كمية من أجزاء الاركيلة .وذكر بيان للهيأة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه " تم ضبط {٥٠} كارتونة معسل أركيلة الكترونية و {٣٨٠} أركيلة الكترونية و {٦٠} كارتونة هيكل أركيلة و {٣٢٠} هيتر أركيلة و {٢٠} كويل أركيلة ".واضاف " وقد احيلت المضبوطات الى الجهات المختصة لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقها".يذكر ان معسل الأركيلة بالأضافة الى الأركيلة الألكترونية ممنوع استيرادها للبلد بسبب الاضرار الصحية والبيئية التي تخلفها و قد جاءت هذه العملية ضمن سلسلة إجراءات نتج عنها احباط العديد من محاولات التهريب المخالفة للضوابط والتعليمات النافذة.انتهى

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