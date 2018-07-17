السيد عمار الحكيم لكوبيتش : الأغلبيةَ الوطنيةَ هي الحل الواقعي لمشاكل العراق

2018/07/17 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد رئيس التحالف الوطني ،السيد عمار الحكيم، ان الأغلبيةَ الوطنيةَ هي الحل الواقعي لمشاكل العراق .ونقل بيان لمكتبه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم عن السيد عمار الحكيم اشادته خلال استقباله ممثل الأمينَ العام للأُممِ المتحدة يان كوبيتش بـ " دورِ المنظمة الدولية في تحشيدِ الدعم الدوليّ لصالحِ العراق ".كما شدد السيد عمار الحكيم على أنَّ " الأغلبيةَ الوطنيةَ هي الحلُ الواقعيّ لمشاكلِ العراق والتي تفضي لتشكيل حكومةً وطنية أهم أولوياتها النهوض بالواقعِ الخدميّ والقضاء على الفسادِ وتوفير فرص العمل ".وأوضح بالقول " حيثُ تمثلُ هذه الأولويات مطالبَ أساسية للمتظاهرين الذين خرجوا في مدنٍ عراقية عدة " ، مؤكدا " ضرورةِ العمل الجاد لتلبيةِ مطاليبهم المشروعة مع التأكيدِ على الحفاظِ على سلميةِ التظاهر والممتلكات العامة والخاصة".انتهى

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