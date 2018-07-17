إيران توضح اسباب ايقاف تصدير الكهرباء للعراق

2018/07/17 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأفاد وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، بأن وقف توريد الكهرباء للعراق جاء بناء على الاتفاقية المبرمة بين البلدين، ولمنح الأولوية لسد احتياجات إيران من الطاقة الكهربائية.وأضاف أن العراق بحاجة كبيرة للكهرباء، خاصة في فصل الصيف،حيث يتم توفير جزء منه من إيران، مشيرا إلى أن وزير الطاقة العراقي زار إيران منذ أيام، واطلع على واقع الكهرباء في البلاد.

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