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شبكة الإعلام العراقي تطلق هاشتاك (#أمن_العراق_مسؤولية_الجميع)
2018/07/17 | 17:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد-واعتجسيدا لدورها وواجبها الوطني، اطلقت شبكة الإعلام العراقي بتوجيهات مباشرة من رئيس الشبكة السيد مجاهد أبو الهيل هاشتاك(#أمن-العراق_مسؤولية_الجميع).

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