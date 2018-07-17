شبكة الإعلام العراقي تطلق هاشتاك (#أمن_العراق_مسؤولية_الجميع)

2018/07/17 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعتجسيدا لدورها وواجبها الوطني، اطلقت شبكة الإعلام العراقي بتوجيهات مباشرة من رئيس الشبكة السيد مجاهد أبو الهيل هاشتاك(#أمن-العراق_مسؤولية_الجميع).

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