ترامب: محادثاتي مع بوتين كانت «أفضل بكثير» من لقاءاتي خلال قمة الناتو

2018/07/17 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، أن محادثاته للمرة الأولى مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كانت “أفضل بكثير” من لقاءاته خلال قمة الحلف الأطلسي، منتقدا التغطية الإعلامية لجولته في أوروبا في الأيام الأخيرة.

وكتب ترامب، في تغريدة، “مع أنني عقدت قمة ممتازة مع الحلف الأطلسي جمعنا خلالها مبالغ ضخمة، إلا أن المحادثات مع بوتين في روسيا كانت أفضل بكثير، للأسف إن وسائل الإعلام لم تنقل ذلك بهذا الشكل والأخبار الكاذبة خرجت عن السيطرة”.

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