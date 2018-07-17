فيديو| الإعلامي محمد المغربي يستعرض أهم المدن الذكية في مصر

2018/07/17 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استعرض الإعلامي محمد المغربي، المدن الذكية في مصر، والتي يبلغ عددها 13 مدينة تحت الإنشاء، يتم العمل فيها بالتعاون مع العديد من الخبراء من جنسيات متعددة، والتي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة بورسعيد الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة،

وتستعد مصر لدخول عصر المدن الذكية بإنشاء 13 مدينة بمعايير تكنولوجية عالمية، رصدت لها الحكومة ميزانية خاصة العام الماضي.

ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ المدن الذكية وفق برنامج زمني محدد وبحسب المقاييس العالمية.

تفاصيل أكثر ي سياق التقرير المصور مع الإعلامي محمد المغربي، عبر برنامج ساعة من مصر على قناة الغد.

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