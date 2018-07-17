الثلاثاء 17 تموز 2018 م (4 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


فيديو| الإعلامي محمد المغربي يستعرض أهم المدن الذكية في مصر
2018/07/17 | 18:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

استعرض الإعلامي محمد المغربي، المدن الذكية في مصر، والتي يبلغ عددها 13 مدينة تحت الإنشاء، يتم العمل فيها بالتعاون مع العديد من الخبراء من جنسيات متعددة، والتي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة بورسعيد الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة،

وتستعد مصر لدخول عصر المدن الذكية بإنشاء 13 مدينة بمعايير تكنولوجية عالمية، رصدت لها الحكومة ميزانية خاصة العام الماضي.

ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بتنفيذ المدن الذكية وفق برنامج زمني محدد وبحسب المقاييس العالمية.

تفاصيل أكثر ي سياق التقرير المصور مع الإعلامي محمد المغربي، عبر برنامج ساعة من مصر على قناة الغد.

أخبار ذات صلة

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| الإعلامي محمد المغربي يستعرض أهم المدن الذكية في مصر) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| الإعلامي محمد المغربي يستعرض أهم المدن الذكية في مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الكهرباء تعلن استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية باطلاقات نارية
⋙ النفط توفر كميات كبيرة من مادة وقود "الكاز " لمحطات الطاقة
⋙ طيران الجيش يدمر 5 أنفاق في مطيبيجة
⋙ اتفاق على إجلاء بلدتين محاصرتين مواليتين للنظام في شمال غرب سوريا
⋙ مقاتلو «داعش» يقتلون مالا يقل عن 15 من مقاتلي طالبان في أفغانستان
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| معاون وزير الإسكان: المشروعات الجديدة ستقضي على العشوائيات
⋙ فيديو| لمواجهة العشوائيات.. مصر تدخل عصر المدن الذكية
⋙ بالصور : هذا ماخلفه اقتحام المتظاهرين لمبنى محافظة المثنى
الأكثر شيوعا