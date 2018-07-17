2018/07/17 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منذ 100 عام بدأ الزحف العشوائي على التجمعات العمرانية المصرية، البدايات التي كانت بعيدة عن العاصمة لم تكن مخيفة، لكن النهايات جاءت مفزعة.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء، فإن 8 مدن مصرية فقط نجت من سرطان العشوائيات من أصل 234 مدينة مصرية.

تفاصيل أكثر في سياق التقرير المصور مع الإعلامي مع المغربي، عبر برنامج ساعة من مصر.

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| لمواجهة العشوائيات.. مصر تدخل عصر المدن الذكية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| لمواجهة العشوائيات.. مصر تدخل عصر المدن الذكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).