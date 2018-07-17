لن تصدق عدد البجع الذي تمتلكه ملكة بريطانيا (صور)

2018/07/17 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ أمس الاثنين 16 يوليو/ تموز، إحصاء عدد البجع الذي تملكه الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، وهو تقليد عمره 800 عام.

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