هل يقبل التحالف العربي

2018/07/17 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيوف الحلقة: من القاهرة دكتور حسن نافعة، المفكر السياسي وأحد الشخصيات صاحبة المبادرة؛ ومن صنعاء أحمد علي أحمد البحري رئيس الدائرة السياسية في "حزب الحق" اليمني سابقا؛ ومن الرياض دكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السابق.

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