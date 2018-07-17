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هل يقبل التحالف العربي
2018/07/17 | 18:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضيوف الحلقة: من القاهرة دكتور حسن نافعة، المفكر السياسي وأحد الشخصيات صاحبة المبادرة؛ ومن صنعاء أحمد علي أحمد البحري رئيس الدائرة السياسية في "حزب الحق" اليمني سابقا؛ ومن الرياض دكتور محمد آل زلفة عضو مجلس الشورى السابق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يقبل التحالف العربي "المبادرة العربية لوقف القتال في اليمن") نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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