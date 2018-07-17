خبير روسي: هل المطلوب من ترامب معاداة روسيا حتى يرضى المجتمع الأمريكي

2018/07/17 | 18:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيوف الحلقة: وزير الخارجية اللبناني السابق عدنان منصور؛ والخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور كامل وزنة؛ وأستاذ قسم العلوم السياسية المقارنة في جامعة الصداقة بين الشعوب في موسكو البروفسير يوري بوتشتا.

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