انترناشيونال: امريكا “الغبي المفيد” في “الكذبة الكبرى” لتطابق مصالحها مع اسرائيل

2018/07/17 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

كشف تقرير لصحيفة انترناشيونال هيرالد تربيون الامريكية ، ان الادعاءات التي طالما ادلى بها المحافظون الجدد في الادارة الامريكية في ان اسرائيل والولايات المتحدة شركاء في منطقة الشرق الاوسط نتيجة تطابق مصالحهما الاستراتيجية امر كاذب جدا بشكل دائم .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” السبب في ذلك يعود الى أن الكيان الاسرائيلي اكثر استعدادا لتجاهل واشنطن عندما تكون الظروف مناسبة بالنسبة له ، لذا فان الادعاء بتطابق المصالح امر كاذب دائما روج له الاعلام الصهيوني ومارس ضغطا شديدا على الكونغرس الامريكي من اجل هذه العلاقة غير المتوازنة مع نظام الفصل العنصري الاسرائيلي الاكثر استساغة لدى الجمهور الامريكي”.

واضاف أن ” الولايات المتحدة واستجابة لمصالح الكيان الاسرائيلي سعت الى الاطاحة بنظام الرئيس بشار الاسد واستبدال سوريا الحالية بمقاطعات مجزأة ومفتتة بدلاً من توحيدها، حيث تعتقد إسرائيل أن سوريا المدمرة لن تشكل أي تهديد لاستمرار حيازتها لمرتفعات الجولان المحتل ، بل وربما تتيح فرصة لتوسيع هذا الاحتلال، بغض النظر اذا كان ذلك يصب في مصلحة الولايات المتحدة ام لا”.

وتابع أن ” الكيان الاسرائيلي تعاون مع الجماعات الارهابية المتمردة في داخل سوريا والتي تشمل تنظيمات القاعدة وداعش الارهابيين، حيث قدم تنظيم داعش اعتذارا فعليًا لإسرائيل بسبب هجومهم غير المقصود على المواقع الإسرائيلية في مرتفعات الجولان، فيما كانت هناك أيضا تقارير عن المستشفيات الإسرائيلية التي تعالج الارهابيين الجرحى دون اعتبار لما تعلن عنه الادارة الامريكية في حجتها لغزو المنطقة تحت ذريعة محاربة الارهاب”.

واشار التقرير الى أن ” استعداد الكيان الاسرائيلي للعب مع جميع الاطراف في سوريا هو دليل آخر على تخلي هذا الكيان عن سياسة واشنطن في ما يسمى بتطابق المصالح حيث ذهب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الى روسيا ثلاث مرات للحصول على دعم موسكو للحد مما اطلق عليه بنفوذ ايران في سوريا واعتباره خطرا جدا على الامن القومي للكيان الاسرائيلي “.

واكد التقرير أن ” تلك الزيارات الثلاث كانت عبثا حيث ان كلا من ايران وروسيا متواجدان على الاراضي السورية بطلب من حكومتها الشرعية وكلاهما كانا حاسمان لنجاح دمشق في هجومها المضاد على الجماعات الارهابية”.

وشدد التقرير على أن ” التبعية الامريكية للسياسات الاسرائيلية جعل منها اشبه بما اطلق عليه لينين تسمية ” الغبي المفيد” حيث تستطيع حكومة الكيان وبحرية وبشكل مفتوح أن تقطع الصفقات مع موسكو والتي تقوض استمر وجود الولايات المتحدة في سوريا .



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