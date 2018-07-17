2018/07/17 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف الوطني يحذر من "شائعات" تنال من الجيش والشرطة

بغداد/..



حذر القيادي في التحالف الوطني رحيم الدراجي، الثلاثاء، من وجود شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تنال من الجيش العراقي والشرطة العراقية.

وقال الدراجي لـ"عين العراق نيوز"، ان "هناك قيادات داخل منظومة الجيش والشرطة املنا كبير فيهم، خصوصا ان القوات الامنية ستساعد المتظاهرين، وكل ما يتناول في صفحات التواصل الاجتماعي عن الشرطة والجيش غير مقبول وغير صحيح".

وبين نحن "ضد استخدام الاساليب العنيفة ضد المتظاهرين، فهؤلاء مواطنون عُزل يطالبون بحقوقهم ليس لهم أي اهداف اخرى"، مؤكدا ان "وجود مندسين غير مرحب بهم من قبل ابناء الشعب العراقي".

وتشهد مناطق الوسط والجنوب مظاهرات حاشدة منذ عدة أيام مطالبة بالخدمات وتوفير فرص العمل, فيما أصيب العشرات من المتظاهرين ورجال الأمن جراء دخول بعض المندسين بين المتظاهرين، بحسب مصادر أمنية.



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