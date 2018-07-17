2018/07/17 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار الدولية

الثلاثاء 17 يوليو 2018 | 05:48 مساءً

| عدد القراءات : 15

الصحة العالمية: العد التنازلي لانتهاء مرض الإيبولا في الكونغو

بغداد/..



أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن العد التنازلي للإعلان عن انتهاء مرض الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد بدأ في 12 يونيو الماضي، بما يعنى أنه حال عدم وجود أي حالات أخرى للإصابة، فسيتم الإعلان في 25 يوليو الجاري من وزارة الصحة هناك عن انتهاء الوباء.

وقالت فضيلة شايب، المتحدثة باسم المنظمة العالمية، لوسائل اعلامية انه "تضاف فترة 42 يوما منذ 12 يونيو وهي ضعف أطول فترة حضانة للفيروس للتأكد من انتهاء المشكلة بعد خروج آخر مريض من الرعاية الصحية وظهور نتيجة سلبية لاختبارات الفيروس في دمه".

وأضافت أن "وزارة الصحة في الكونغو قامت في 3 و5 يوليو الجاري بدعم من منظمة الصحة، بإجراء مراجعات للعمليات الاستراتيجية، بهدف تحديد خطة ما بعد فيروس الإيبولا، لضمان الحفاظ على اليقظة وكذلك تعلم الدروس وتحديد الممارسات الجيدة، للمساهمة في زيادة مرونة النظام الصحي".

يذكر أن هذا هو التفشي التاسع لإيبولا في الكونغو خلال العقود الأربعة الماضية، وكان الأخير في مايو 2017.



انتهى6

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: العد التنازلي لانتهاء مرض الإيبولا في الكونغو) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: العد التنازلي لانتهاء مرض الإيبولا في الكونغو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).