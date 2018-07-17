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الإعلام الأمني يعلن تدمير خمسة انفاق ضمن قاطع مطيبيجة بصلاح الدين
2018/07/17 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغداداعلن مركز الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن تدمير خمسة انفاق ضمن قاطع مطيبيجة في محافظة صلاح الدين.يشار الى ان مركز الاعلام الامني يعلن بين فترة واخرى عن العثور على اعتدة واسلحة او قصف مواقع من مخلفات تنظيم "داعش" الذي كان مسيطرا على مناطق قبل طرده منها.

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