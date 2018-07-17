فوائد مذهلة للباذنجان.. يعزز المناعة ويحارب الأنيميا

2018/07/17 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الباذنجان من المأكولات المحببة للكبير والصغير، حيث تتعدد وتتنوع وصفات طهيه لتناسب جميع الأذواق.

وينصح خبراء الصحة بتناول الباذنجان حيث إنه يعزز الصحة ويقوي المناعة ويحارب الأنيميا لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد.

ويعتبر الباذنجان في بعض المطابخ العربية طعاماً شعبياً، لكن فوائد الباذنجان وأهميته في أنه يعزز الصحة تستحق تقديراً كبيراً بحيث يتم تناوله أكثر مرة في الأسبوع.

وإليكم أهم فوائد الباذنجان:

القلب: بحسب دراسات عديدة منها ما نشرته دورية “فود أند فانكشن”، يحتوي الباذنجان على توليفة من المغذيات منها فيتامين “ب6” والبوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة التي تمنح قشرته اللون البنفسجي، وهي توليفة صديقة للقلب تحميه من الأمراض.

الوزن: يحتوي كل 100 غرام من الباذنجان على 25 سعرة حرارية فقط، كما أنه غني بالألياف، ما يساعد على الشبع، وتحسين الإخراج، والتخلص من الدهون الزائدة في الطعام، وهو من الأطعمة التي تساعد على التخسيس.

السرطان: الصبغة البنفسجية التي تمنح قشرة الباذنجان لونها مصدر رائع لمضادات للأكسدة توفر وقاية من عدة أنواع من السرطان.

الأنيميا: يمكنك أكل الباذنجان للوقاية من نقص الحديد الذي يسبب الأنيميا أو فقر الدم.

العظام.



لأن الباذنجان غني بفيتامين “ك” يعتبر أكله وسيلةً لتحسين كثافة العظام وحمايتها من الكسور.

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