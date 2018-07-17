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“تستخدم لتجهيز مناطق اخرى تشهد تظاهرات”.. ادارة نينوى: وزارة الكهرباء تقطع 350 ميجا وات من حصة نينوى
2018/07/17 | 19:23
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أحمد الزيدي – نينوى كشف نائب رئيس مجلس حافظة نينوى، أن وزارة الكهرباء قامت بقطع 350 ميجا وات من حصة نينوى، أعتبر ان القرار محاولة من قبل الحكومة لمعالجة نقص الكهرباء في المحافظات التي تشهد تظاهرات من حصة نينوى.

وقال نور الدين قبلان لـ(كركوك ناو) ان “الحكومة وعبر وزارة الكهرباء أصدرت قرار بقطع 350 مجيا […]

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