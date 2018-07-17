2018/07/17 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل السرحان

مثلِ البَحَرْ لو هاجتِ الريحْ غَدَّارْ

يِطاوِعْ الريحْ وينسى عِشْرَةَ احْبابَهْ

طَبْعِكْ أناني ولاتَعْرِفْ لَحَدْ ِمقدار ْ

وطَبْعِ الأناني يِدَوِّرْ زَلَّة اصحابهْ

تِصْبَحْ على كِل البَشَرْ تَرْمِي حجَارْ

وتمسي غَرِيب وما أبد واحد يدق بابه

مِسكينِ قضيت العُمُرْ ماتدري عنْ جَارْ

ولاتدري عن اخوانك وناسي القرابه

تحسب بِأنِّ العُمُرْ دايِمْ وِمِدْرَارْ

مَاتدري إنّ العُمُرْ رِيْحُ وسَحَابَهْ

وِنِّ العُمُرْ ما طال تَرْمِيْهِ الأَقْدَارْ

ابْسَهْمٍ سِدِيدُ ومايِضَيِّعْ طِلابَهْ

وِن المنايا ماتفرقْ دارْ عنْ دار ْ

وللكِلِّ في شَرْعِ المنايا نِصابَه

يازارعِ الشوكِ لاتِرْجَ غدا أزهارْ

شُوكِكْ يرد لك وِنْ نِبَتْ في سَحابهْ

ماقطْ وُقَفْتِ وساءلتْ وِشْ صار ماصارْ

ليش انتَ دونِ الناسْ مالِكْ مَهابَه

اسكنتِ نفسكْ بالعداوة اسْباخْ وقْفارْ

وخليتِ نَفْسِكْ بالغدر عِتْمه وخَرابه

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