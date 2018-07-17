ايران توضح سبب وقف تزويد العراق بالكهرباء

2018/07/17 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، الثلاثاء، ان وقف توريد الكهرباء للعراق جاء بناء على الاتفاقية المبرمة بين البلدين، ولمنح الأولوية لسد احتياجات إيران من الطاقة الكهربائية.

وجاء حديث أردكانيان خلال حفل توقيع خطة عمل مشتركة بين وزارتي الكهرباء والاتصالات الإيرانيتين.

وقال اردكانيان "كل عقد أو اتفاقية لتبادل الطاقة، له إطار زمني وشروط، منها أن الدولة المصدرة عندما تكون بحاجة شديدة للكهرباء، عليها أولا تغطية احتياجاتها الداخلية" بحسب موقع روسيا اليوم.

وأضاف الوزير الايراني ان العراق بحاجة كبيرة للكهرباء، خاصة في فصل الصيف،حيث يتم توفير جزء منه من إيران، مشيرا إلى أن وزير الطاقة العراقي زار إيران منذ أيام، واطلع على واقع الكهرباء في البلاد.

وفشلت وزارة الكهرباء العراقية في اقناع الجانب الايراني على استئناف بيع الطاقة الكهربائية الى العراق الذي يشهد مظاهرات في مدنه الجنوبية احتجاجا على تدني مستوى الخدمات الاساسية لاسيما الطاقة.

ولا تزال مشكلة الكهرباء لم تحل جذريا في بلد تصل فيه درجات الحرارة الى 50 درجة مئوية في الصيف رغم مرور 15 عاما على سقوط النظام السابق.

وكان العراق يشتري نحو 1000 ميغاواط من ايران عبر خطين في ديالى شمالا وخط آخر في البصرة ورابع في مدينة العمارة جنوبا.

ولطالما تكررت انقطاعات الكهرباء في العراق رغم كونه من كبار منتجي النفط في أوبك في وقت لم تتمكن فيه المنظومة الوطنية من توفير الطاقة المطلوبة في أوقات الحر الشديد وبخاصة في المنطقة والوسطى والجنوبية للبلاد.

وهناك فجوة بين الاحتياج الفعلي والإمدادات المتاحة حيث يصل الطلب في بعض الى 21 الف ميغاواط بينما توفر الشبكة الوطنية 13 الف ميغاواط في احسن الأحوال.

سوار أحمد

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