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العبادي يلّمح الى عدم إمكانية تلبية جميع مطالب المتظاهرين
2018/07/17 | 19:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ المح رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي يوم الثلاثاء الى عدم إمكانية تلبية مطالب جميع المتظاهرين في الوقت الحالي.

وقال العبادي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي يعقده عقب لقائه فريقه الحكومي من الوزراء في بغداد، "نؤكد على أهمية حماية المتظاهرين وحفظ الامن في عموم العراق"، مردفا بالقول ان "الامن في العراق تحقق بعد تضحيات كبيرة ولا يمكن التفريط به".

وأضاف انه "نتابع مطالب المتظاهرين باهتمام ووجهنا بتلبية ما يمكن تلبيته في الوقت الحاضر"، مشيرا الى انه "وجهنا القوات الأمنية بالحفاظ على سلامة المواطنين ومنع أي اعتداء على الممتلكات العامة والخاصة".

ودعا العبادي "المتظاهرين الى التعاون مع الحكومة في كشف المندسين ومن يستهدف الامن العام".

 

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