2018/07/17 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر في مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، ببدء عملية العد والفرز لمئات المحطات الانتخابية في محافظة نينوى.

وقال المصدر لشفق نيوز انه "تمت اليوم المباشرة بعملية العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في محافظة نينوى، والبالغ عددها 328 محطة من قبل القضاة المنتدبين".

واضاف المصدر انه "تم عد وفرز 90 محطة"، مبينا ان "النتائج كانت جميعها متطابقة".

وبدأت في الرابع من الشهر الجاري، في كركوك، عمليات إعادة فرز الأصوات يدويا للانتخابات البرلمانية التي جرت في ايار الماضي، في خطوة تهدف إلى المضي قدما بتشكيل حكومة جديدة تأخرت أسابيع، جراء الجدل حول نتائج هذه الانتخابات.

وشملت العملية ست محافظات جنوب العراق اضافة الى محافظات اقليم كوردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء عد وفرز صناديق في نينوى ومصدر يكشف عن النتائج) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء عد وفرز صناديق في نينوى ومصدر يكشف عن النتائج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).