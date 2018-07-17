2018/07/17 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الطلبة يتعادل امام الأمانة والسماوة تحقق فوزاً مثيرا على نفط الكهرباء في ختام دوري الممتاز

تأریخ التحریر: : 2018/7/17 19:09

• 22 مرة مقروئة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطلبة يتعادل امام الأمانة والسماوة تحقق فوزاً مثيرا على نفط الكهرباء في ختام دوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطلبة يتعادل امام الأمانة والسماوة تحقق فوزاً مثيرا على نفط الكهرباء في ختام دوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).