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العبادي : نحن مع التظاهرات المطالبة بالحقوق المشروعة بشرط
2018/07/17 | 19:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

العبادي : نحن مع التظاهرات المطالبة بالحقوق المشروعة بشرط

{بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس الوزراء حيدر العبادي " نحن مع التظاهرات المطالبة بالحقوق المشروعة ان لا تتحول لممارسة العنف "..يتبع

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