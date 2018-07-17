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العبادي : مجلس الوزراء ناقش حصة البصرة من المياه الصالحة للشرب واتخذ مجموعة من الاجراءات
2018/07/17 | 19:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

العبادي : مجلس الوزراء ناقش حصة البصرة من المياه الصالحة للشرب واتخذ مجموعة من الاجراءات

تأریخ التحریر: : 2018/7/17 19:17

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